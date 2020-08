Recco: Salvini inaugura il point della Lega (2)

Salvini in mattinata, prima di lasciare Recco per incontrare la polizia carceraria a Marassi, ha inaugurato il point della Lega in via Ippolito d’Aste.

Tra i molti venuti a salutarlo l’eurodeputato Marco Campomenosi; ed, oltre a Franco Senarega, i consiglieri regionali Alessandro Puggioni e Giovanni de Paoli; i sindaci di Recco Carlo Gandolfo (Fratelli d’Italia), di Portofino Matteo Viacava (Toti), di Avegno Franco Canevello Lega), il vicesindaco di Sori Cristiano Benvenuto (Lega) e tanti amministratori locali.



Matteo Viacava e Carlo Gandolfo, sindaci di Portofino e Recco

Alessandro Puggioni e Marco Campomenosi







Marco Campomenosi e Cristiano Benvenuto





Franco Senarega

Da sinistra Davide Lombardo Manerba assessore a Recco, Giorgio Dellepiane, Edvige Fanin, vicesindaco di Recco e Franco Senarega





Unità cinofile