Recco: Salvini e l’insostituibile focaccia con la cipolla (1)

Durante il tour ligure, tappa a Recco, dove ha dormito nella casa di famiglia, del leader della Lega Matteo Salvini. In piazza del Comune, davanti al gazebo del partito, Salvini ha voluto raccomandare agli elettori il suo amico Franco Senarega, consigliere uscente della Lega che si ricandiderà alle elezioni di settembre. Il primo saluto al suo arrivo in piazza è stato per Sissy Ratti, amica da una vita, che gli ha consegnato un sacchetto di focaccia, rigorosamente alla cipolla come ha detto Salvini. Poi il discorso che ha abbracciato i temi della campagna elettorale. Presenti moltissimi giornalisti, fotografi e cineoperatori. Numeroso il pubblico nonostante l’incontro fosse alle 9.

Franco Senarega e Matteo Salvini





Matteo Salvini e Alessandro Puggioni



Il pubblico

Alessio consegna la focaccia a Salvini

Molti i giornalisti, fotografi e cineoperatori presenti