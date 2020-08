Recco: “Provinciale 333, le maestranze sono al lavoro”

Da Franco Senarega, “assessore” alla viabilità della Città metropolitana riceviamo e pubblichiamo

Ho letto con attenzione l’accorata segnalazione del Vostro lettore, Flavio Magris, che evidenzia lo stato della SP333 di Uscio nel tratto successivo all’abitato di S.Rocco e concordo con lui che al momento tale chilometirca sia in attesa di una adeguata opera di sfalcio. Rispondo in qualità di Consigliere delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova, l’ente a cui compete la manutenzione della strada, non solamente per quanto riguarda la gestione delle asfaltature, ma anche per la sicurezza della stessa che comprende le attività di sfalcio e pulizia, assicurando che l’ente sta già attuando sulla 333 una accurata rimozione della flora che sta invadendo parzialmente la strada, ed ho oggi stesso sentito personalmente gli uffici preposti e mi hanno assicurato che proprio in queste ore si sta operando sulla provinciale suddetta.

A tale proposito mi preme evidenziare che la Città Metropolitana ha assegnato sui 18 ambiti individuati, appalti per complessivamente 400.000 euro circa, e pertanto entro fine agosto tutte le strade provinciali saranno interessate dai servizi di taglio erba.