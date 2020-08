Recco: è morto don Carlo Trinca, 96 anni; domani i funerali

Aveva compiuto 96 anni il 30 luglio scorso. Don Carlo Trinca era stato vice rettore del Santuario del Boschetto e poi parroco di San Fruttuoso di Camogli, sede che in inverno raggiungeva a piedi attraverso i difficili sentieri del monte. Amava San Fruttuoso a cui nel 1975 aveva dedicato anche un libro con prefazione di Vittorio G Rossi. Visse con sofferenza l’arrivo del Fai nella baia che temeva venisse stravolta, modificando la vita dei residenti. La sua scelta di lasciare San Fruttuoso fu anche motivo di polemica; sopra ogni cosa Carlo Trinca va ricordato per la sua leale amicizia; fu amato e stimato dai suoi parrocchiani, così come lo amavano gli studenti del Nautico di Camogli di cui era stato a lungo insegnante e le numerose persone che ebbero modo di apprezzarne l’operosità.

Dopo un periodo di missione nelle parrocchie di Santa Zita e Sturla, si era ritirato prima nella sua casa di Recco poi presso la casa di riposo del clero di Genova dove gli amici continuavano a fargli visita,

I funerali domani alle 11.45 presso la Casa di riposo del Clero in salita delle Fieschine a Genova.