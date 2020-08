RASSEGNA STAMPA. Riaperto il Ponte Genova

Oggi, mercoledì 5 agosto, auguri a Osvaldo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: compilazione (raccolta, redazione, stesura che si limita ad una scelta o ad una trascrizione di un’opera altrui; opera non originaria a scopi divulgativi o didattici). Proverbi: “Chi si sposa per amore con rancore si lascia”

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Ponte Genova: dalle 22.04 di ieri l’apertura ai mezzi privati. Saldi: appena iniziati, è già tempo di “sbarazzi”. Mascherine: in tanti Comuni la proroga a indossarle fino all’1 settembre. Ristoratori: rialzano la testa. A-12: la lunga estate delle code.

Sestri Levante: cena del Bagnun con chi era in prima linea col covid. Sestri Levante: parcometri oltre il 12% di pagamenti elettronici. Sestri Levante: un veicolo per trasportare le persone disabili. Chiavari: nessun ostacolo all’arrivo delle navi da crociera. Chiavari: drone in volo sulla casa scoperchiata. Chiavari: “A settembre rientro a scuola i ragazzi preparano il modello”. Chiavari: accordo trovato a Preli, la passeggiata potrà proseguire. Chiavari: piste ciclabili, anche Legambiente e Fiab chiedono miglioramenti. Chiavari: “Kasman persona speciale”. Leivi: “Iren deve intervenire nella zona della frana”.

Rapallo: l’era di Eva spiegata da Orliana Fenga. Portofino: si spera che le navi da crociera possano arrivare da fine agosto a ottobre.

Camogli: nuovi infortuni sui sentieri, mobilitato l’elicottero della Marina. Camogli: otto storie di persone decise a salvare il mondo. Camogli: biglietteria Fs trasferita nella sede Pro Loco. Recco: oggi gazebo con Salvini.

San Colombano: concorso fotografico per Expo. Ne: vento e grandine hanno provocato un vero disastro. Borzonasca: abbattute le barriere all’ufficio postale. Borzonasc:a spettacolo di Petruzzelli. Entroterra senza sagre.