Rapallo: “Mercati settimanali: bene al recupero”

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“In questi 5 anni, sul commercio ho sempre cercato di dare il mio contributo sia per gli ambulanti che per le piccole e medie imprese. Oggi, con molto piacere, leggo che il mio comune di residenza darà l’opportunità agli ambulanti di recuperare svariate giornate di lavoro perse durante il lockdown. La stessa iniziativa l’avevo chiesta in III Commissione (Commercio e attività produttive) a febbraio, quando impegnai l’assessore competente a invitare i sindaci della Liguria a concedere i recuperi, per permettere agli ambulanti di arginare almeno in parte le perdite subite dagli stop imposti durante le allerte per maltempo di fine 2019.

Per dare poi voce agli esercenti di un settore in evidente difficoltà, avevo anche chiesto e ottenuto la seduta di una Commissione proprio sul tema degli ambulanti e delle micro imprese liguri. Regione dunque porta avanti una proposta M5S per la quale mi ero speso in prima persona: non possiamo che esserne soddisfatti e auspicare che i recuperi diano ossigeno agli ambulanti duramente colpiti sia dalle allerte che dal lockdown. L’idea andrebbe allargata a tutta la Liguria”.

Così, il capogruppo e candidato M5S alle Regionali 2020 Fabio Tosi commentando il raddoppio del mercato settimanale di Rapallo.