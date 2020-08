Rapallo: “Mercati domenicali, scelta equilibrata”

Da Giorgio Tasso, consigliere comunale di Rapallo delegato al Commercio, riceviamo e pubblichiamo



Ho letto gli interventi degli amici Colombi e Cianci e mi pare sinceramente che si stia esasperando la cosa forse perché non è stata ben compresa o ben spiegata.

Provo allora a fare chiarezza : gli ambulanti da tempo chiedono di poter almeno parzialmente recuperare le molte giornate di lavoro perse per le allerte prima, per il cantiere Iren poi, ed infine per il Covid. Ho spiegato loro che non era ipotizzabile in nessun caso chiudere la viabilità e privare la città dei parcheggi.

Abbiamo così concordato questa soluzione che prevede l’occupazione del solo rosso del lungomare in modo che vengano appunto salvaguardate viabilità e parcheggi. I banchi non potranno pertanto essere più di 35 e per questa ragione sono interessate più domeniche in modo che turnando tutti gli operatori possano essere presenti almeno un paio di volte.

Si tratta a mio avviso di una soluzione equilibrata che va incontro alle legittime richieste degli operatori ambulanti senza penalizzare il commercio in sede fissa.

Ricordo che siamo tutti nella stessa difficile situazione e da questa possiamo uscire solo lavorando insieme riconoscendo le difficoltà le esigenze ed i diritti di tutti.