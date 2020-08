Rapallo: “Impegno di Aprica per mantenere pulizia e decoro”

L’impegno dell’Amministrazione rapallese, con Aprica, nuovo gestore del comparto nettezza urbana, punta su una più decisa pulizia della città e del decoro urbano. In questa impegnativa impresa sono impegnati l’assessore Filippo Lasinio, il consigliere comunale incaricato Andrea Rizzi e la la polizia urbana al comando di Fabio Lanata per individuare chi non ha nel dna alcuna nozione di convivenza civile.

Ogni giorno oltre la normale pulizia si effettua lo sfalcio di erba, la pulizia delle strade secondarie e dei tombini.

Commenta il sindaco Carlo Bagnasco: Gli operatori di Aprica continuano a lavorare senza sosta per mantenere elevati standard di decoro urbano. Dalle immagini che condivido con voi infatti potete osservare tutte le operazioni che sono in corso questa mattina: completo sfalcio del verde e pulizia del fogliame della pedonale del Ponte Annibale; approfondita pulizia con mezzo meccanizzato di Via Betti, del sottopasso in zona stazione ferroviaria e di Via Bolzano; pulitura dei tombini di Via Toti, intervento che nei prossimi giorni interesserà altre zone del territorio; sfalcio completo del verde e pulizia dei #marciapiedi della zona di Santa Maria e, a partire da domani mattina, verranno rimossi i detriti di sabbia e ghiaia dal ponte che porta ai campi da tiro. Infine si prosegue come sempre ai ricorrenti lavaggi dei #cassonetti con macchinari appositi e idropulitrice. Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio per aver curato la pulitura dei tombini, il consigliere con incarico alla nettezza urbana Andrea Rizzi e tutti gli operatori di Aprica per il costante impegno dedicato alla nostra Città”.