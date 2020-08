Rapallo: Festa dell’Assunta a Santa Maria del Campo

Dal Comitato Festeggiamenti della parrocchia di Santa Maria del Campo riceviamo e pubblichiamo



Nonostante la delicata situazione che ha stravolto il 2020, l’attaccamento e l’amore per le tradizioni non tentennano: infatti, anche quest’anno, pur adottando strategie inedite, la Festa dell’Assunta non mancherà dei suoi prelibati manicaretti e del calore con cui vengono preparati.

Certo, non sarà possibile partecipare alla sagra come gli anni passati, dato che le norme anti-Covid non lo permettono; tuttavia, i sammarinesi sono per natura cocciuti e non si sono persi d’animo neanche davanti a questo grande ostacolo, perciò ci sarà la possibilità, la sera del 14 e all’ora di pranzo del 15 agosto, di ordinare da asporto o persino di farsi consegnare a domicilio il tradizionale asado, il pollo alla brace e le indimenticabili melanzane ripiene (attenzione: creano dipendenza).

Tutto ciò è stato organizzato dalla Parrocchia e dal Comitato Festeggiamenti Santa Maria, che devolveranno tutto il ricavato per le necessità parrocchiali e delle famiglie in difficoltà.