Rapallo: “Commercio, mercatini e date sbagliate”

Da Domenico Cianci, candidato alle elezioni regionali con la lista di Toti, riceviamo e pubblichiamo

Caro Sindaco, cari Assessori,

Vi scrivo con il cuore in mano consapevole della vostra sensibilità nell’ascoltare le esigenze dei cittadini di Rapallo.

Ho letto la decisione assunta oggi di recuperare le giornate di mercato settimanale, perse durante il lockdown, nelle sei domeniche che vanno dal 9 agosto al 13 settembre.

Una scelta che, a mio avviso, danneggia i commercianti e l’immagine turistica della città nella giornata più importante, la domenica, e nel suo periodo di maggiore afflusso, agosto.

Il muro di banchi e camion sul nostro fronte mare, e la fisiologica situazione igienico-ambientale che lasciano al termine dell’evento, non rappresentano un biglietto da visita adeguato per una località che vuole vivere di turismo e che su alti standard di decoro urbano dovrebbe sostenere la propria offerta.

Bene permettere di recuperare le giornate perse agli ambulanti, ma ritengo che sia il periodo e sia la giornata dovrebbero essere ripensati. Questo, oltre a quanto esposto sopra, anche per non penalizzare le tante attività commerciali fisse della città che, con grande fatica e tra mille sacrifici, stanno provando a rialzarsi dopo mesi di chiusura e senza, purtroppo per loro, avere il ristoro delle giornate perse, con le casse vuote, i magazzini pieni e le tasse da pagare.

Confidando nella Vostra consueta attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.

Domenico Cianci

