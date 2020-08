Portofino: “Un’estate al 60 per cento, ottimismo in piazzetta”

Il 23 aprile, festa patronale di San Giorgio, il sindaco Matteo Viacava aveva atteso l’imbrunire per scendere in piazzetta ed allestire da solo, in piena emergenza covid, un piccolo falò acceso puntualmente alle 21: per non interrompere la tradizione. “Gli auspici – aveva commentato – sono stati positivi” E, contrariamente ai molti che ipotizzavano ad un accenno di ripresa solo a settembre, Viacava si diceva sicuro che a luglio, riaperte le frontiere regionali ed europee, si sarebbe tornati a fare turismo. Previsione azzeccata.

Oggi Viacava dice: “Ad aprile era difficile intuire il futuro del turismo. Oggi in piazzetta a Portofino ristoranti e bar funzionano al 60 per cento rispetto al lugnlio 2019; solo un albergo è chiuso. In crisi soino i batteklli per la mancanza dei pullman turistici che portavano decine di comitive; le crocier dovrebbero riprendere e contiamo di avere i primi sbarchi a settembre; la crisi riguarda non solo le boutiques, ma anche i negozi che risentono della mancanza dei turisti trasportati a Portofino dai battelli. Comunque andiano bene e con agosto miglioreranno ancora”.

Matteo Viacava