Ai vigili del fuoco il compito di isolare il cavo elettrico e di rimuovere il corpo di Sergio Piazzi, 57 anni, il tecnico Rai morto a Moneglia durante la manutenzione di un ripetitore, forse danneggiato durante l’ultima burrasca scatenatasi in zona. Aperta un’inchiesta nessuno accetta di rilasciare dichiarazioni ufficiali. Per altro quando accadono simili tragedie il dolore per l’accaduto accomuna soccorritori, inquirenti, colleghi della vittima.