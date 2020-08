Moneglia: soccorsi vani, morto l’operaio folgorato (2)

I soccorsi sono stati vani. Non ce l’ha fatta il tecnico rimasto folgorato a Moneglia mentre lavorava ad un ripetitore tv. Inutile anche il volo dell’elicottero Drago allertato per trasportare il paziente in ospedale in tempi rapidissimi. Sul posto i carabinieri, il personale Asl incaricato e i vigili del fuoco che stanno recuperando la salma. L’impianto è stato posto sotto sequestro; contemporaneamente è stata aperta un’inchiesta. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma le cause del decesso sono chiare.