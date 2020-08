Riperitore Rai in località Figarolo a Moneglia. C’è molto riserbo sull’infortunio mortale. Anche perché la famiglia del tecnico, un genovese, non sarebbe ancora stata avvertita di quanto accaduto. Secondo quanto trapela, ma non vi è conferma, erano i due tecnici impegnati a riparare o manutenzionare l’impianto. Uno avrebbe sfiorato inavvertitamente un cavo col petto restando folgorato. Sul posto tecnici Asl, carabinieri, polizia e il magistrato. Il ripetitore è stato sequestrato.