Moneglia: infortunio mortale, la voce della Cisl (4)

Da Cisl Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Cisl Genova e Liguria esprimono sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi di lavoro dell’operaio morto a Moneglia. La frequenza delle morti e degli incidenti gravi sul lavoro è impressionante. Siamo nel 2020 e non siamo ancora riusciti a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori. Sarà la magistratura ad accertare le dinamiche dell’incidente mortale, non entriamo nello specifico ma siamo di fronte ad una strage continua senza che davvero la politica operi per un deciso giro di vite. Servono risorse per garantire più formazione e maggiori controlli, si deve scrivere la parola fine ad una situazione drammatica: nella nostra regione è il secondo incidente mortale a distanza di poco più di una settimana”, spiegano in una nota.