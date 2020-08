Levanto: “Il cittadino protagonista della vita pubblica”

Da Levanto Azione Civica riceviamo e pubblichiamo

A poco più di un mese dalle prossime elezioni comunali, per l’ennesima volta si assiste a un indecoroso scenario politico alimentato da indiscrezioni, pettegolezzi, accordi e calcoli opportunistici. A essere messo in disparte è ancora una volta il futuro del nostro paese, poco o nulla considerato. Salvo poi rimediare con le solite vecchie promesse elettorali – piscine, discoteche, bretelle stradali, maxi parcheggi, campus scolastici, un magnifico ospedale, un’amministrazione partecipata e trasparente – che offendono l’intelligenza e la memoria di chi vive e ha vissuto a Levanto.

Levanto non merita tutto questo.

C’è invece bisogno urgente di una nuova visione amministrativa, dove tutti i cittadini tornino a essere protagonisti e padroni della cosa pubblica.

Occorre una nuova generazione di amministratori, fuori da vecchie logiche di partitocrazia, che abbia l’onere e l’onore di garantire la qualità della vita e di preservare il nostro territorio da ulteriori danni irreversibili, soprattutto per le generazioni future.

Per questo ci assumiamo la responsabilità di lanciare un appello per un nuovo inizio, indipendente e libero da logiche di parte, ascoltando idee, problemi e proposte, per non ripetere più percorsi già visti.

E questo appello è rivolto proprio a chiunque condivida questa iniziativa e abbia a cuore Levanto e il suo futuro.

Giacomo Campodonico – Stefano Delbene – Michele Rezzano

