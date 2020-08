Lettere/ “Provinciale 333 a rischio per i ciclisti”

Da Flavio Magris riceviamo e pubblichiamo

Abito a Recco e percorro con una certa frequenza la strada provinciale SP 333 in bicicletta. Voglio segnalare che già dopo l’abitato di S.Rocco la corsia di salita è per lunghi tratti pesantemente ridotta in larghezza da erbacce, rovi, arbusti vari, rami di acacie e di altri alberi. Ciò obbliga i numerosi ciclisti a pedalare quasi al centro della corsia e costringe le auto a pericolose manovre per superarli, invadendo la corsia opposta oppure – peggio – sfiorandoli col rischio di buttarli a terra.

E ora una domanda: a chi compete lo sfalcio e la pulizia di questa strada? All’Anas, alla Citta Metropolitana, ai Comuni interessati o a qualcun altro ancora?

Attendo una risposta e soprattutto delle azioni da parte del soggetto interessato.