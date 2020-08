Lavagna: Opere pie Devoto, riconfermato il vertice

Dal Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

In data 29/07/2020 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori di Lavagna.

Sono stati nominati consiglieri i Sig.ri: Marco Balestrero in rappresentanza della Famiglia Marini, Mario Gaggero in rappresentanza della Famiglia Devoto, Enrico Berisso in rappresentanza della Famiglia Sivori, Luciano Barbieri dalla Regione Liguria e Giovanna Careddu dal Comune di Lavagna.

Sono stati riconfermati nelle cariche: Giovanna Careddu Presidente, Marco Balestrero Vice Presidente, Sandro Morchio Direttore.

In apertura dei lavori i Consiglieri e la Presidente hanno espresso la propria gratitudine e riconoscenza per l’attività svolta da tutte le maestranze della RSA Istituto Devoto nella gestione dell’emergenza degli ultimi mesi, sottolineando i positivi risultati conseguiti fino ad oggi e che sono, per altro, sotto gli occhi di tutti.

Grazie veramente di cuore.

L’eccezionalità dell’evento pandemico ha portato, oltre che ai disagi per ospiti, parenti e lavoratori, anche ad un appesantimento del costi di gestione.

Per questo Il Consiglio, i cui componenti svolgono il proprio ruolo a titolo gratuito, ritiene di proporre delle modalità attraverso le quali i cittadini potranno aiutare economicamente la struttura, anche con piccole donazioni.

A tale proposito si indicano i seguenti riferimenti:

Banco BPM Agenzia di Lavagna, IBAN IT44X 05034 32010 000 000 310 713

Conto Corrente Postale nr. 21043161

Entrambi intestati alle Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori; inserire causale “Oblazione”.