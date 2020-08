“Il + bello d’Italia”: cercasi candidati e location

Da Silvano Silvestri riceviamo e pubblichiamo

Il più bello d’Italia è un concorso di bellezza maschile, e non solo, fondato nel 1979 da Silvio Fasano. Per ragazzi dai 18 ai 30 che potranno presentarsi in: canto; moda; ballo; recitazione; giocoliere o solo fotogenia.

L’anno scorso, 2019, il patron Silvio Fasano ha organizzato la finale ad Avellino, dove una giuria del mondo della moda e dello sport ha eletto Dimitri Marotti di Avellino e Edoardo Santini di Castelfiorentino, come attore più bello del 2019. Anche quest’anno, dopo tantissime selezioni, finali locali e prefinali interregionali, si attende con ansia la finalissima del 2020 che si terrà il 28, 29, 30 agosto 2020 a San Vincent.

L’Agente Regionale Toscana / Liguria Levante Silvano Silvestri Mister Golden Boy Italia 1981 con La Metamorfosi Moda Musica Spettacolo, sta organizzando ancora selezioni e, coloro che hanno un sogno nel cassetto, possono giocare ancora la carta per lo spettacolo iscrivendosi velocemente al concorso Il più bello d’Italia Originale 2020. Chiedendo informazioni al numero 393 8948601, anche tramite WhatsApp, sarete contattati e convocati. Allora se pensate di avere un talento affrettatevi, il treno sta ancora viaggiando.