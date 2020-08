Cinque Terre: “Necessario un treno serale per la Spezia”

Dall’ufficio stampa del Cna La Spezia riceviamo e pubblichiamo

Cna La Spezia sostiene la richiesta avanzata dalle attività delle Cinque Terre e dalla Pro Loco di Monterosso di un treno regionale in più in orario serale. Una corsa in partenza da Monterosso in direzione La Spezia alle 23.31 presente negli scorsi anni e utile sia ai pendolari che ai turisti.

“Si tratta di una corsa indispensabile per i pendolari – spiega la referente sindacale del turismo per Cna La Spezia Valentina Figoli -, che altrimenti non hanno altre alternative dal regionale 11379 in partenza da Monterosso alle 00:24 e con arrivo alla Spezia alle 00:50 e troppo spesso in ritardo. I lavoratori del settore turistico, di bar e ristoranti dopo un’intera giornata di lavoro rientrano a casa solo un’ora o un’ora mezza dopo la conclusione del proprio turno di lavoro”.

“L’orario serale presenta un buco di due ore – prosegue Figli – dal convoglio delle 22.20 si passa alle 00.24. In alternativa, ma solo con fermata a Monterosso e non negli altri borghi delle Cinque Terre, esiste l’IC delle 00.03 che di fatto necessita la prenotazione del posto essendo a capienza limitata per il rispetto delle norme anti covid. Tuttavia, in stazione è impossibile fare la prenotazione del posto e il pagamento del supplemento con la biglietteria chiusa, con le erogatrici automatiche e l’app online non abilitate per il solo supplemento e posto a sedere, e, anche per chi ha la carta TuttoTreno, la prenotazione del posto deve essere fatta con anticipo”.

“Inoltre, la mancanza di questa corsa è strategica anche per i visitatori – conclude la referente sindacale di Cna Turismo La Spezia -, per chi magari vuole passare una serata a cena nelle Cinque Terre o partecipare alle manifestazioni previste sul territorio. E’ indispensabile accogliere l’appello dei lavoratori e verificare con Trenitalia la possibilità di ripristinare questa corsa, ci auguriamo che almeno per il mese di agosto venga prevista”.