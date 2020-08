Cinque Terre: muri a secco, erogazione di fondi

di Guido Ghersi

Nel giugno del 2019, il “Parco Nazionale delle Cinque Terre”,ora guidato da Donatella Bianchi, aveva emesso un bando di gara per i produttori e gli abitanti della zona che ancora coltivano gli orti e curano la vigna, mettendo a disposizione 1 milione di euro.

Ora, entro questo mese, l’Ente, formerà una “commissione di tecnici” che si occuperà di stanziare i contributi per i produttori e i privati che, nel frattempo, hanno fatto richiesta fondi per la costruzione dei famosi “muri a secco” Detta commissione si occuperà di valutare le domande pervenute al fine di stabilire i parametri di assegnazione.