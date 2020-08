Chiavari: riparte “O Castello”

di Giuseppe Valle

Dopo la forzata inattività, l’associazione “O Castello” riparte con una manifestazione collegata al “Festival della Parola”: mercoledì 12 agosto alle ore 21 in piazza N. S. dell’Orto si esibiranno “I Mandillä” con musiche e canti del nostro territorio.

Per motivi legati all’organizzazione con le norme di sicurezza, non potranno essere presentate le commedie come era tradizione.

Mino Sanguineti

Il governatore, Mino Sanguineti, comunica con rammarico l’impossibilità di mantenere fede all’ormai consolidata rassegna dialettale.

L’associazione è comunque attiva e festeggia i suoi 40 anni. Promuove il Premio “Ciävai” di illustrazione (2° edizione) che verte su “Liguria: viaggio per immagini perun futuro pulito e migliore” ed il premio di fotografia “Pippo Raffo” (30° edizione) che ha per tema “Itinerari liguri degli antichi viandanti”.

êQuanto prima uscirà il Lünaio di Cesare Dotti, con prefazione di Marcello Vaglio, avente per tema mandilli de papê, su opere di Alberto Salietti a 60 anni dalla morte.

Il 29 agosto è previsto un altro evento musicale di cui sarà data notizia tempestivamente.