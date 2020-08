Gli incidenti nel Parco e Area marina di Portofino sembrano moltiplicarsi . Anche oggi un sub colto da malore è stato trasportato dal diving al porto di Camogli dove era in attesa la pubblica assistenza della Croce Verde, impegnata oggi in una decina di interventi, che ha trasportato il paziente in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.