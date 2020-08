Camogli: “La Terra siamo noi”, il libro di Riccardo Bocca

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 6 agosto, alle ore 21.30, sulla Quadrata del Miramare (passeggiata

mare) di Camogli, si terrà la presentazione del libro di Riccardo Bocca “La

Terra siamo noi. Storie e persone per salvare il nostro futuro”.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:

Pro Loco Camogli Tel. 0185 771066 oppure info@prolococamogli.it

Riccardo Bocca

La Terra siamo noi

Storie e persone per salvare il nostro futuro

HarperCollins

Otto storie di donne e uomini decisi a salvare il mondo.

Un passo alla volta, un giorno dopo l’altro, per fare la differenza.

Vite speciali di persone normali.

Con la prefazione di Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.

Tutto è iniziato due anni fa, quando Greta Thunberg ha sensibilizzato il mondo intero riguardo allo scempio ambientale e al conseguente cambiamento climatico in corso. Dal nulla, la sua azione ha acquisito una potenza tale da coinvolgere anche i potenti del globo, travolti dalle critiche per la loro miopia generazionale.

Una bella storia, certo, ma anche il trampolino per porgersi due domande obbligate: quanto, nella vita concreta, il desiderio di arginare la devastazione terrestre si traduce in comportamenti virtuosi? E chi è davvero disposto, al di là dei nobili pensieri e delle belle parole, a battersi in nome di questa sfida?

Interrogativi urgenti prima dell’era Covid-19 e ancora di più oggi che è stato chiarito il legame tra la mancanza di rispetto della natura e la diffusione di nuovi virus.

Come dunque sconfiggere il senso di fragilità che ha colpito le nostre vite, respirare un nuovo ottimismo e ispirarsi a comportamenti in armonia con l’ambiente?

Le risposte che Riccardo Bocca ha trovato sono racchiuse nelle storie speciali di persone normali. Non le mirabolanti imprese di supereroi dai poteri magici, ma l’impegno di giovani e meno giovani che con grinta hanno agito e agiscono in difesa del pianeta.

Otto capitoli con protagonisti distanti tra loro per età, formazione e attitudini. Ma comunque uniti dalla consapevolezza che – volendo – tutti possono fare la differenza. Una grande differenza.

Per questo il libro si intitola La Terra siamo noi: perché letta l’ultima pagina e condivisa l’ultima emozione di questi ragazzi e adulti inarrestabili, ci venga voglia di ispirarci al loro impegno.

Condividendo, oltre le incertezze attuali, il piacere di aiutare l’ambiente e noi stessi.

HarperCollins – Prezzo 16,00 €, 160 pag.

Riccardo Bocca è nato a Milano il 13 novembre 1964. Esperto di media, temi sociali e questioni ambientali, ha scritto numerosi saggi e romanzi lavorando nel tempo come inviato speciale, caporedattore e critico televisivo de L’Espresso. Su Rai3 ha condotto il programma Quel gran pezzo dell’Italia: era già tutto scritto ma ci eravamo distratti. È stato inoltre

vicedirettore del canale all news SkyTg24, dove ha condotto la trasmissione Hashtag24, l’attualità condivisa. Opinionista presente in radio e tv, tiene sui social network un costante dialogo con il suo pubblico.