Brugnato: il Comune indice una gara per un ostello nell'”Oasi Salus”

di Guido Ghersi

Il Comune di Brugnato, in Media Val di Vara, guidato dal sindaco Corrado Fabiani, nell’ultima seduta di Consiglio comunale ha approvato l’iter del bando per la realizzazione di un ostello nell'”Oasi Salus”. Entro questa settimana saranno pubblicate le norme della gara per l’aggiudicazione, mediante project financing, l’affidamento del definitivo ed esecutivo progetto del vetusto edificio per la creazione di una struttura ricettiva che sarà intitolata all’ing. Maurizio Bertucci.

L’importo dei lavori è 1.071.700 euro così suddivisi: 125mila euro per acquisto di arredi ed attrezzature, mentre al Comune rimangono circa 200 mila euro. La concessione non potrà essere superiore a 25 anni, compresa la durata dei lavori.