Bonassola: nuova telecamera per combattere i furti

di Guido Ghersi

A Bonassola, piccolo borgo delle “Baie del Levante”, quest’anno sono stati commessi numerosi furti in abitazioni e ville, in particolare nelle zone collinare più isolate. Così l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Bernardin, ora è corsa ai ripari, facendo installare una nuova telecamera per garantire più sicurezza a residenti e turisti, L’impianto di video-sorveglianza è stato posto nella zona del Bivio di Scernio, tra il paese e la cittadina rivierasca di Levanto, al fine di monitorare il traffico veicolare in entrata ed uscita da Bonassola.

Attualmente le telecamere presenti in paese sono ben 14, poste nelle zone di maggior afflusso e nei luoghi di accesso. Dispositivi che costituiscono un fondamentale supporto alle Forze dello Ordine nel caso vengano commessi furti od azioni di teppismo, come si verificano, in queste ultime

settimane, in alcune località della provincia della Spezia.