Beirut: la tragedia ricorda quella di San Benigno

Quanto avvenuto ieri a Beirut riporta a quanto accadde a Genova il 10 ottobre 1944 quando, durante un temporale, a San Benigno, esplose un deposito di esplosivo tedesco. Un episodio misterioso, di cui si preferisce non parlare in cui trovarono la morte un numero imprecisato di persone, in genere indicato tra le 600 e le 2000. Due le versioni: un fulmine che entra nella galleria deposito; un attentato partigiano.

La collina di San Benigno, oggi spianata, aveva una prima galleria che conteneva il deposito; una seconda ad un livello superiore, rifugio di senza tetto; sopra la collina alcuni palazzi. L’esplosione uccise anche le persone che si trovavano a un raggio di duecento metri.