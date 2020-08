Valli dell’Aveto: le iniziative del prossimo fine settimana

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”Valli del Parco dell’Aveto – Liguria, riceviamo e pubblichiamo

La bellezza è protagonista nel prossimo fine settimana nelle Valli del Parco.

Iniziamo dalla Valle Sturla, con il Giubileo della luce all’Abbazia di Borzone: in occasione dell’inaugurazione dei lavori di efficientamento luminoso e valorizzazione artistica del complesso abbaziale, sabato 8 agosto alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo della bellezza tra arte, poesia e musica, con la partecipazione di Pino Petruzzelli.

Al Castello di Santo Stefano d’Aveto invece sabato inaugura la mostra “La bellezza resta”, esposizione di opere del progetto multidisciplinare dell’Associazione Heart-pulsazioni culturali che sarà visitabile fino a domenica 30 agosto.

Per la sera di sabato le Guide Meraviglie d’Aveto propongono una passeggiata naturalistica al Rifugio di Prato Cipolla, con cena ed emozionante rientro in notturna, sotto le stelle (info e prenotazioni: tel. 349.6446635).

Infine domenica 9 la pratica del bagno di bosco ci porta a Prato Sopralacroce: Il bosco, la fonte ferruginosa, la cascata, la Rocca Marcia saranno teatro di questa meravigliosa avventura che ci regalerà benessere, pace, armonia, ma anche nuova consapevolezza (info e prenotazioni: Foresta Bathing LIguria tel. 347 3302664).

Ufficio Informazioni Turistiche: Via Vittorio Veneto, 13 – 16041 Borzonasca –

Tel. 334 95 75 893 – 334 61 17 354

Orario: Mar h 9.00-13.00 e 14.00-16.00; Gio h 9.00-13.00;

Sab h 9.00-13.00; Dom h 9.00-13.00

Segreteria del Consorzio: Tel. 334 61 17 354

Abbazia di Borzone, Gianni Curotto



Escursione a Prato della Cipolla