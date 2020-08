Sestri: torna l’appuntamento con Teatri di Levante

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

Una sola data nel Tigullio, per Teatri di Levante 2020, sabato 15 agosto alle ore 21.15, presso il Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante, promosso dall’Associazione Culturale The Hub, con il coordinamento e la direzione artisica di Carmen Falcone, in collaborazione con Mediaterraneo Servizi, patrocinato dal comune di Sestri Levante e Regione Liguria, un concerto e un assaggio del nuovo spettacolo che calcherà i palchi di tutta Italia dal prossimo autunno… Video, musica, voce e danza. Tutto questo è “Viaggio nei personaggi di Faber” con Alberto NapoNapolitano, Andrea Vulpani al piano, Alice Nappi al violino e Sofia Nappi (Special Guest – ballerina e coreografa).

Teatri di Levante 2020 avrebbe avuto come tema “Il Viaggio”. Il viaggio sotto diversi aspetti: da quello intimo, a quello interiore, alle tradizioni e uno fra tutti il viaggio nei personaggi di Fabrizio De André.

La figura di Faber ricorre ogni anno nella rassegna di Teatri di Levante, divenendo nel tempo un appuntamento consolidato. Quella che sarebbe stata la grande serata di chiusura dei 12 appuntamenti rappresenterà invece l’unico evento targato Teatri di Levante dell’estate 2020.

Durante la serata che avrà sfondo benefico (parte del ricavato sarà devoluto a La luce di un gesto), sarà consegnata l’opera di Laura Zeni, donata dall’artista a Sestri Levante quale ringraziamento per la mostra dello scorso anno “Rinascita blu” all’interno della rassegna Teatri di Levante 2019.

A causa dell’emergenza covid-19, i posti a sedere saranno ridotti a 150, pertanto si invitano tutti coloro che desidereranno partecipare a prenotare attraverso messaggio WhatsApp al numero 338.7565838, tramite mail asscultthehub@gmail.com, oppure recandosi presso il negozio TelaBlu, in via Asilo Maria Teresa 20, dove sarà possibile acquistare e ritirare il proprio biglietto entro il 13 agosto.

Info e prenotazioni obbligatorie indicando nome, cognome, numero di telefono specificando se congiunti o no. Costo del biglietto (15,00 €). In caso di pioggia, l’evento si terrà al coperto in Sala Agave.

Si ringrazia la Casa di Riposo Villa Ilia, Ditta Leripesca prodotti ittici, Hotel Vis a` Vis, Ristorante Portobello, Ristorante Polpo Mario, Ristorante San Marco, Bar Ristorante Cutter Cucca, Banca Carige, Banco BPM, TelaBlu.

Fornitura cibo e bevande a cura di Bistrot di Basko e Tapullo shop&taste.