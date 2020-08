Sestri: masterclass dedicata alle Forze dell’ordine

Da Condor Combat Academy Asd Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Si svolgerà il 10 agosto alle ore 20.00 la 2ª Masterclass estiva dedicata alle Forze dell’Ordine organizzata dalla Condor Combat Academy di Sestri Levante. Dopo il discreto successo avuto alla prima serata dedicata al lavoro in Team, con la presenza di diversi Agenti anche della Polizia Locale che hanno potuto verificare e mettere in pratica le tipologie di approccio necessarie all’immobilizzazione e al contenimento usando spray (inerti appositamente studiati per l’addestramento ), e tipologie di perquisizione e ammanettamento rimarcando il corretto protocollo necessario secondo le leggi vigenti e apprendendo le varie tipologie di punti di pressione senza creare problemi e danni permanenti al soggetto, proseguiamo con la seconda Masterclass in programma totalmente dedicata ad appartenenti FFOO.

Il Tecnico e Docente nazionale Roberto Lerici terrà lezione sui metodi di immobilizzazione, la difesa da aggressione violenta e il linguaggio del corpo nel momento della preaggressione. Roberto Lerici è cintura nera e Istruttore della Avi Nardia Academy nota organizzazione mondiale che insegna le tecniche israeliane Kapap l’arte marziale Israeliana più utilizzata nei reparti delle Forze Speciali nel panorama mondiale. L’iniziativa è gratuita, dice Roberto Lerici, perché ci pare giusto dare il nostro contributo e trasmettere le nostre conoscenze.

Informazioni più approfondite su https://www.robertolericikapap.com

Prenotazione obbligatoria: 3280094676