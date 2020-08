Recco: Bastia in lutto per la scomparsa di Luciano Del Vicario

Dal ‘Quartiere Bastia’ riceviamo e pubblichiamo

Il Quartiere Bastia con il suo Presidente Vittorio Crovetto per questa grave circostanza si unisce al dolore della famiglia Del Vicario per la perdita del loro caro Luciano, figlio del titolare della fabbrica di fuochi d’artificio a San Savero di Foggia da alcuni anni protagonisti a Recco per la festa dell’8 settembre con il loro magico spettacolo di fuochi d’artificio.

Luciano ci lascia a 43 anni ed ha raggiunto il fratello Cosimo anche lui rimasto vittima di un tragico incidente nella fabbrica di fuochi nel 2018.