Oggi il leader della Lega Matteo Salvini è in Liguria per la campagna elettorale nel Ponente e a Genova. Probabilmente arriverà in tarda serata nella casa di famiglia a Mulinetti.

Domani mattina dalle 9, per un’oretta(salvoi caffè e focaccia) sarà al gazebo della Lega in Passo Assereto . Presenti anche l’eurodeputato Marco Campomenosi e il consigliere regionale Franco Senarega.