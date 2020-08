Polizia ferroviaria: controlli a tappeto con unità cinofile

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Poche ore fa si è conclusa l’operazione denominata”Alto Impatto”nella Stazione di Genova Piazza Principe da parte del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Liguria in sinergia con la Questura di Genova.

L’operazione di controllo straordinario, disposta in ambito nazionale nelle maggiori stazioni ferroviarie, ha coinvolto oltre al personale della Polizia Ferroviaria, anche il Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” e Unità cinofile della Questura di Genova, permettendo di controllare in modo capillare il flusso dei viaggiatori che utilizzano il mezzo ferroviario.

Nel corso dell’attività, che ha visto in totale il controllo di 342 persone, sono stati identificati 6 soggetti che, a vario titolo, avevano in atto un rintraccio presso la banca dati delle forze di Polizia.

Si è proceduto inoltre a segnalare un minore alla Prefettura perché trovato in possesso di una modica quantità di cannabis e altri due ragazzi minorenni sono stati riaffidati alla comunità presso cui risultano essere in affidamento.

I controlli a campione sono stati estesi anche ai bagagli a mano dei viaggiatori attraverso l’utilizzo del metaldetector.

Le attività sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti.