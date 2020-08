Ne: danni maltempo, disponibile il modulo da compilare

Dall’Amministrazione comunale di Ne riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Ne comunica che da oggi, 4 Agosto 2020, sono disponibili, presso gli uffici comunali, i moduli “E” della Protezione Civile per il censimento dei danni derivanti da intemperie subiti dalle Aziende Agricole.

Si specifica che a tale modulo dovranno essere allegate fotografie attestanti i danni causati dal maltempo e fotocopia della carta di identità del titolare dell’Azienda; la compilazione dello stesso può essere fatta autonomamente oppure rivolgendosi alle Associazioni di categoria competenti.

“L’Amministrazione s’impegna da subito a coinvolgere le suddette Associazioni affinchè dedichino ai nostri agricoltori una giornata di ricevimento presso la sede municipale in Piazza dei Mosto 2. Attraverso questo censimento verrà così resa nota agli uffici regionali competenti la grave situazione in cui versa in questo momento l’agricoltura del nostro territorio, che ha subito danni irreversibili sui raccolti più prossimi e vede altresì compromessi sensibilmente quelli futuri. Si spera che, alla luce delle testimonianze dei nostri agricoltori, alla Regione Liguria venga riconosciuto lo stato di calamità naturale e si possa così aiutare e sostenere fattivamente il risollevarsi di un’agricoltura in ginocchio. ”- afferma il Vicesindaco Fabrizio Podestà.

Si ricorda, inoltre, che la scadenza per la presentazione del Modulo “E” è di 30 giorni a partire dal verificarsi dell’evento calamitoso.