Mezzanego: telefoni, ancora isolate alcune frazioni

Da Sandro Garibaldi riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere comunale del gruppo Chiavari Sempre al centro – Lega, Sandro Garibaldi, dopo il violento temporale della notte di lunedì 1°agosto, chiede un urgente intervento degli operatori telefonici nell’area del passo del Bocco e in alcune frazioni del comune di Mezzanego.

“Oltre ai tanti danni avvenuti sulla costa, diversi cittadini dell’entroterra mi hanno segnalato che da un paio di giorni, per il violento temporale abbattutosi nel nostro comprensorio, non c’è più segnale telefonico. Chiedo, a nome della cittadinanza delle frazioni in questione, un rapido e urgente intervento per ripristinare il segnale agli operatori di telefonia”