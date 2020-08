Lettere/ “Camogli, anche la palma del Castello se ne va”

Da Iacopo Gibelli riceviamo e pubblichiamo

Vi avevo scritto giorni fa a proposito del fico d’india decapitato.

Purtroppo torno a scrivervi per via di un’altra pianta simbolo di Camogli che si appresta a sparire per sempre: la palma del castello. Come si vede dalla foto allegata (non mia, ma trovata su Facebook), questo magnifico esemplare è sotto attacco del punteruolo rosso ed è destinato senza dubbio a soccombere.

Nessuno in Comune a Camogli osi dire che non si poteva fare nulla: altrove (Rapallo, Santa Margherita, Moneglia e persino Genova) si lotta strenuamente per salvare queste piante che fanno parte del patrimonio paesaggistico della Riviera da centinaia di anni (ad esempio la palma da datteri nel Ponente) o sono addirittura potenzialmente autoctone (la Chamaerops humilis sul promontorio di Portofino). Il fatto che invece a Camogli non si sia riusciti a salvare almeno quest’unica palma simbolica è davvero triste e scandaloso.

Il minimo che la città può fare per non perdere completamente la faccia è sostituire la palma “Phoenix canariensis” moribonda con una “Phoenix dactylifera”, di estetica simile ma più resistente al punteruolo. Questa soluzione è già stata adottata in moltissimi Comuni della Riviera (Ospedaletti, Sanremo, Noli, Genova, etc.).

Ci si aspetterebbe che chi riceve temporaneamente il privilegio di gestire una città come Camogli, sia egli un politico eletto oppure un funzionario del Comune, avverta il pressante dovere morale di riconsegnarla un domani uguale o migliore di come l’ha ricevuta. E non certo decurtata di tutto o quasi il patrimonio verde che un tempo l’ha resa apprezzata e ammirata, magari sostituito da qualche alberello “piantato” in vasi di plastica.