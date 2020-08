Chiavari: stasera al via il Festival della Parola – Summer edition

Prende il via questa sera il Festival della Parola Summer Edition, un’edizione ristretta – ma soprattutto un punto di ripartenza – per un evento che da anni accende i riflettori sulla città. Tre le serate in programma: oggi sarà ospite della manifestazione il cantautore Pacifico (intervistato da Massimo Cotto di Virgin Radio); martedì 11 agosto spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Gnu Quartet, mentre venerdì 28 agosto l’appuntamento è con Corrado Augias, che racconterà la Tosca di Giacomo Puccini.

Tutti i tre gli eventi sono già sold out: i biglietti, prenotabili online, sono andati esauriti nel giro di pochi giorni, anche se l’organizzazione avverte che per esercitare il proprio diritto è necessario presentarsi in Piazza Nostra Signora dell’Orto entro e non oltre le ore 21.00.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, ma il sito web www.festivaldellaparola.eu segnala per stasera un gustoso antipasto: alle ore 21.00 sarà infatti proiettato in anteprima il film di Gip Barbeschi “Io sono Chiavari”, una pellicola voluta dall’assessorato al Turismo per la promozione della città in Italia e nel mondo.