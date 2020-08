Chiavari: presentazione del libro “Appunti sul futuro”

Da Cima Prod riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 7 agosto 2020, dalle ore 19,30 in poi, presso il ristorante Filoverde di via Antonio Gonnelli Cioni a Chiavari, si terrà una apericena per la presentazione del libro ‘Appunti sul futuro’, un lavoro scritto a quattro mani da Andrea Colombo e Maria Lodovica Marini e pubblicato dalle Edizioni La Zattera.

La serata si svolgerà nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Ogni invitato riceverà in omaggio una copia autografata ed esclusiva del libro. Informazioni e prenotazioni al numero 333 3909138, oppure al numero 331 2115741.

Una parte del ricavato della serata sarà devoluta al Fondo ‘Il Talento che vale’ ospitato dalla Fondazione Italia per il Dono onlus, che si occupa di progetti formativi a sostegno del talento dei ragazzi più bisognosi, per farli diventare professionisti e imprenditori di valore.

Alla serata interverrà la scrittrice Valeria Corciolani, che si è occupata delle illustrazioni del libro.

Invito

Il volume rappresenta un viaggio appassionante ed energetico per approdare a nuove mete umane e professionali. La maggior parte delle persone si sente a proprio agio in un mondo che approva solo parzialmente, assecondandone la routine quotidiana: una vera e inconsapevole disconnessione da sé stessi e dagli altri. Improvvisamente, però, interviene ‘qualcosa’ che sconvolge lo status-quo, uno shock che crea panico, vuoto, una confusione mentale e che porta a credere che tutto sia perduto. L’ago della bussola gira incessantemente, quasi come se fosse nella morsa di due calamite che ne vogliono cancellare la capacità d’orientamento.

È in questo momento che spetta all’individuo prendere coscienza della situazione impegnandosi a trovare una soluzione, srotolando una nuova mappa di un territorio che non conosce, ma che incuriosisce.

Da questa svolta si prende contatto con se stessi e si è pronti alla condivisione con gli altri. Arriva il nuovo e si sperimenta il cambiamento in prima persona, dimostrando tutto il proprio coraggio. Durante questo processo di maturazione si diventa consapevoli verso se stessi, seguendo la rotta che ognuno di noi ha scelto. Si diventa protagonisti della propria vita con un messaggio chiaro rispetto al perché, fiduciosi di lasciare la propria impronta in questa vita, al fine di partecipare a rendere questo mondo il posto migliore in cui vivere.

Con questo lavoro, Maria Lodovica Marini ritorna alla scrittura, non solo più cinematografica, da dove è partita. Lo fa insieme ad Andrea Colombo, manager e imprenditore, apripista di un management etico e collaborativo.

“In questo libro – affermano gli autori – abbiamo parlato di business e relazioni umane, di passioni ed energie professionali, di sviluppi formativi: in una parola, della crescita come persone e delle nostre opportunità. Noi autori, che lo abbiamo scritto, facciamo parte di quella categoria di persone che, nella vita, di opportunità ne ha avute molte. Tra tutte ha avuto anche una tra le più importanti: fare delle proprie passioni un lavoro”.

Colombo e Marini spiegano: “Grazie a questo libro vogliamo far sì che queste opportunità possano diventare realtà anche per coloro che diventeranno, un domani, professionisti e imprenditori a loro volta e non hanno le possibilità di accedere a quei percorsi che permettono di mettere a frutto al meglio il talento e tramutarlo in percorsi professionali. Una parte del ricavato del nostro libro ‘Appunti per il futuro’ sarà quindi devoluta al Fondo ospitato dalla Fondazione Italia per il dono onlus, per la realizzazione di progetti formativi appositi e di indirizzo a sostegno del Talento dei ragazzi di oggi, allo scopo di realizzare i propri sogni per diventare professionisti e imprenditori di valore, che condividano lo spirito collaborativo e di reciproca utilità di cui abbiamo parlato a lungo in queste pagine”.

L’evento vede la sinergia e la disponibilità di due strutture d’eccellenza sul territorio chiavarese, dimostrando che l’ottica collaborativa è sempre vincente: il ristorante Filoverde e l’Hotel Monterosa.

Gli autori

Andrea Colombo. Public speaker, formatore e coach, esperto di marketing relazionale, Andrea si è costruito una reputazione d’eccellenza, operando in qualità di manager in multinazionali del settore tessile per vent’anni. Da imprenditore, ha fondato oltre trenta società in mercati differenti in Italia e all’estero, operanti in diversi settori, di cui quindici portate alla vendita dopo averle fatte crescere sia a livello strutturale che economico. Insieme al suo team, è impegnato a valorizzare il talento di ciascuno per raggiungere il vero successo, coltivando il valore delle relazioni per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Nel corso della sua carriera in tre continenti e in duecento città, più di trentacinquemila professionisti hanno partecipato ai suoi corsi e ai suoi workshop. Il suo sito è: www.andreacolombo.com.

Maria Lodovica Marini. Ligure, specializzata in psicopatologia del linguaggio e della comunicazione, anche multimediale. Nel 1986 vince una borsa di studio in ‘Cinema e sceneggiatura’ al CSC a Roma e nel 1987 è a ‘Ipotesi Cinema’, laboratorio europeo di Ermanno Olmi e Paolo Valmarana, referente ligure nei progetti per Rai 1. Membro della Giuria Giovani di festival nazionali, scrive di critica cinematografica e produce lavori civili e sociali. Coniugando clinica e cinema, tiene corsi e fa formazione femminile e nelle scuole. Fonda Circolo del Cinema ed è Direttore di festival, accreditati nei circuiti cinematografici internazionali. È stata membro del Direttivo Nazionale e responsabile della comunicazione della Uicc, fondata nel 1951 da Rossellini. È amministratrice delegata e vice presidente di Cima Prod Srl. È in Imdb – Internet Movie Database.

L’editore

La Zattera rappresenta un approdo sicuro che regala sicurezza, stabilità e salvezza a chi osa sfidare un mare impervio e temibile, metafora della vita. Questa l’idea di Giovanni Cocco, ideatore della Casa editrice negli anni Cinquanta, nonché fondatore, insieme a suo fratello Antonio, delle storiche librerie Cocco sin dalla prima metà del Novecento. Oggi le Edizioni La Zattera sono un tassello aggiuntivo per i progetti di Alessandro Cocco – nipote di Giovanni – rivolti a diffondere la cultura in tutte le sue innumerevoli espressioni, affiancandosi oltre che all’attività libraria anche all’organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento professionisti e all’esposizione di quadri e fotografie di artisti sardi e non.