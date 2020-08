Migliorano le condizioni dell’anziano inquilino evacuato dalla casa scoperchiata dal vento in via Aurelia 55 a Chiavari; dal pronto soccorso di Lavagna è stato trasferito al reparto Medicina di Rapallo. Nonostante lo scoperchiamento del tetto sia avvenuto per cause fortuite, sembra che del rifacimento della copertura, oggi in amianto, si faccia carico la Hgm anziché la casa di riposo Torriglia proprietaria dell’edificio.

Il tetto gravemente danneggiato dalla tromba d’aria