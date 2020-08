Chiavari: cambio al vertice Anpi, il saluto del sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«Una persona speciale, custode di un’eredità storica ed intellettuale capace di affascinarti e catturarti nel profondo – così il sindaco Di Capua saluta Roberto Kasman, dopo il passaggio di consegne all’interno dell’Anpi di Chiavari – Sensibile, altruista ed empatico, Roberto negli anni si è speso molto per recuperare e diffondere il valore della memoria storica, soprattutto tra i più giovani. Non dimenticherò mai l’entusiasmo con cui mi presentò il progetto del “Muro della fucilazione”, inaugurato il 25 aprile del 2019 presso il cimitero urbano, la tenacia con cui ha affrontato, insieme all’amministrazione, tutti gli ostacoli che si presentarono per la realizzazione di questo suo sogno. Ammirazione e stima per un uomo tenace che grazie alla sua caparbietà e sensibilità tanto ha fatto per far rivivere i valori della Resistenza e renderli attuali tra le nuove generazioni. Grazie per aver condiviso con me, in questi tre anni di mandato, un percorso di conoscenza e valorizzazione di un patrimonio così speciale – conclude il primo cittadino – Colgo, inoltre, l’occasione, a nome di tutta l’amministrazione comunale, per fare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttivo e a Maria Grazia Daniele».

«In questi tre anni di collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e l’Anpi ho sempre trovato in Roberto Kasman un compagno di viaggio, una saggia guida capace di trasmettermi importanti valori che spero, a mia volta, di riuscire a restituire alla cittadinanza, e alla mia famiglia. Roberto Kasman, soprattutto ora che pian piano stiamo salutando per sempre i testimoni, ha sempre insistito sull’importanza della Memoria attraverso il racconto della storia della Resistenza e il valore della nostra Costituzione, aldilà di ogni colore politico. Alla nuova Presidentessa Maria Grazia Daniele vanno le mie congratulazioni, sicura che il nostro viaggio insieme continuerà con impegno ed entusiasmo» dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura, Silvia Stanig.