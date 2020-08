Chiavari: attesa per l’esibizione di Pacifico

di Giuseppe Valle

Questa sera alle ore 21 in piazza N. S. dell’Orto inizia il “Festival della Parola” con la performance di Luigi De Crescenzo, in arte Pacifico: autore, cantante, arrangiatore è uno dei personaggi che ha rinnovato il repertorio dei cantautori.

Pacifico





Un tema che ricorre spesso nelle sue canzoni è il sentimento di una perdita, ma l’autore non induce mai eccessivamente alla tristezza e il dolore non prende mai il sopravvento.

Gli ho posto una domanda molto ma molto banale: perché lo pseudonimo “Pacifico” ? Mi ha risposto con molta simpatia che c’è un piccolo aneddoto: aveva scritto, alcuni anni fa, una canzone per Fiorella Mannoia e attendeva con un po’ di ansia le critiche della stampa specializzata e ha visto che si attribuiva a “Luciano” De Crescenzo il merito di quel brano. A quel punto ha capito che doveva trovare un altro nome per non essere confuso con il famosissimo Luciano De Crescenzo, filosofo di Napoli.