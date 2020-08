Camogli: sarà restaurata la statua di Felicina Casabona

di Consuelo Pallavicini

Ieri sera in Consiglio comunale a Camogli le prime pratiche hanno riguardato il bilancio (variazione d’urgenza, assestamento generale e salvaguardia degli equilibri, debiti fuori bilancio). Critica la minoranza per diversi motivi: dal non avere aiutato il settore del commercio abbassando le tasse, a fronte di un bilancio positivo, alla scelta di votare il bilancio il 30 aprile per poi portare in Consiglio successivamente alcune variazioni che era evidente, data l’emergenza covid, dover apportare. Sull’Imu ad esempio si è passati da una previsione di -170.000 a un +17.000 euro. Anche sulla scelta di come investire il denaro sono state espresse perplessità.

Sul fronte delle interpellanze buone notizie nelle risposte: vi è tutta l’intenzione di provvedere al restauro e al trasferimento della statua di Felicina Casabona che giace abbandonata nell’ex ospedale dei Santi Prospero e Caterina (il Comune propende per collocarla nell’atrio del teatro Sociale, il consigliere Agostino Bozzo vorrebbe nei giardini davanti al teatro; si intitolerà a Don Piero Benvenuto, a vent’anni dalla scomparsa, il viale di recente realizzazione che congiunge i Guardini Valle con via San Giovanni Bono; sarà posizionata una cartellonistica per segnalare meglio il parcheggio moto e ciclomotori sotto il Nautico e quello lato via Cuneo nei pressi di piazza del Teatro; si sostituiranno i cassonetti dell’immondizia che sono rotti e ne verrà aumentato il numero, invece per il problema cinghiali saranno messe delle griglie con moschettoni.

In risposta all’interpellanza sulla richiesta di riaprire la biglietteria in stazione ferroviaria, chiusa durante il lockdown con trasferimento del servizio negli uffici della Pro Loco, che già se ne occupava con il contributo del Comune, è stato spiegato che non vi è sostanzialmente penalizzazione per gli utenti in fatto di orario di apertura e puntualizzato che Trenitalia ha fornito tutto il macchinario atto per ogni tipo di biglietti. Ciò fa della Pro Loco il primo ufficio turistico in Italia ad avere tutti i servizi di una biglietteria ferroviaria.