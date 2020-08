Sestri: “Basta falsità, ospedale a pieno regime entro il 2022”

Da Marco Conti,consigliere Città Metropolitana di Genova e capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio Comunale a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

Sopralluogo all’ospedale di Sestri Levante, il Consigliere Marco Conti lancia l’operazione verità: “basta con la disinformazione e gli allarmismi ingiustificati. Piena operatività di tutti i piani e reparti entro il 2022”

“Continuare a generare paure e preoccupazioni alla popolazione con lo slogan che l’ospedale è destinato ad essere depotenziato è vergognoso e inaccettabile così come carpire la loro buona fede – dichiara il Consigliere metropolitano di Genova e comunale di Sestri Levante Marco Conti – il percorso di potenziamento, così come è previsto dal Piano Socio Sanitario approvato nel novembre 2017, è tuttora in atto e sono confermate le previsioni in esso contenute”.

“Il piano di riorganizzazione ha rafforzato la vocazione del nosocomio verso l’attività riabilitativa, motoria e neurologica mantenendo una rilevante specializzazione in ambito internistico/oncologico – continua l’esponente di Liguria Popolare – a differenza delle fake news sparate dagli esponenti del PD, ad oggi il lavoro che ASL 4 ha portato avanti è notevole. E’ stato portato a termine il complesso iter progettuale per i piani secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, sono stati aggiudicati i lavori per l’ampliamento delle attività riabilitative dei reparti di Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) e Pneumologia riabilitativa al piano 6° dove disporranno di nuove palestre e di spazi per l’attività all’aperto con una dotazione complessiva di 19 posti letto. Altra cosa molto importante, è stata completata la progettazione per l’adeguamento antincendio e antisismico con l’aggiudicazione dei lavori”.

“Il 14 gennaio scorso era stata attivata l’unità di degenza a conduzione infermieristica al terzo piano e con 16 posti letti – prosegue Conti – la pandemia da coronavirus che in questi mesi ha stravolto la nostra vita quotidiana ha obbligato ASL 4 a cambiare temporaneamente i piani ma il nostro ospedale si è dimostrato strategico nella lotta a questo virus diventando il centro anti Covid di tutta l’ ASL 4”.

“Con la speranza che questa pandemia possa concludersi in tempi brevi, nel prossimo triennio il Piano aziendale dell’ ASL 4 sull’ospedale di Sestri Levante arriverà a compimento – afferma Marco Conti – per la fine dell’anno è previsto il completamento della riabilitazione al 6° piano con il trasferimento della pneumologia riabilitativa e della Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF); ci sarà l’ampliamento del Centro Educazione Motoria (CEM) che verrà spostato al terzo piano, i nuovi spazi al 5° piano per la neuropsichiatria infantile, l’ampliamento del consultorio al 2° piano, l’ampliamento al terzo piano dell’attività della Dietologia con l’attivazione del Centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA)”.

“Saranno i cittadini alla fine di questo percorso a valutare chi è stato in grado di salvare l’ospedale dalla chiusura e chi, invece, ha fatto di questo tema così importante uno strumento di ingiustificato allarmismo e di sistematica disinformazione” – conclude il Consigliere Marco Conti.