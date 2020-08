Recco: con Angelo Privitera in viaggio fra musica e cinema

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 7 agosto (ore 21.30), in Lungomare Bettolo a Recco, è in programma il concerto “Colonne sonore… in una sera di mezza estate”. Il musicista Angelo Privitera propone una sorta di viaggio nella produzione musicale cinematografica, colonne sonore diventate grandi classici della musica internazionale. Sarà una magica serata che prevede anche la proiezione di immagini cinematografiche. Sul palco, con il maestro Privitera (pianoforte), i musicisti Emilia Belfiore (violino), Denis Marino (chitarra). Alcune colonne sonore saranno accompagnate da testi scritti e recitati dalla giornalista e attrice Antonella Sciocchetti. In scaletta musiche tratte da film famosi (Nuovo cinema Paradiso, La vita è bella, Mediterraneo, solo per citarne alcuni) con il doveroso omaggio a Ennio Morricone (Mission e C’era una volta il West).

Dopo lo strepitoso successo dello spettacolo di Tullio Solenghi, è in calendario un appuntamento da non perdere nell’ambito di “E-20/20 – d’agosto a Recco”, rassegna di eventi organizzati dal Comune di Recco, con il contributo di Amiu, e la direzione artistica del maestro Angelo Privitera. “Alcune colonne sonore sono rimaste memorabili nella storia del cinema – spiega il musicista – come lo sono diventati alcuni sodalizi tra compositori e registi. Sarà un concerto non solo da ascoltare, ma anche da vedere, con la proiezione di alcune delle immagini più suggestive dei film da cui i brani sono tratti”.

“Il concerto si inserisce tra gli appuntamenti più prestigiosi dell’attività estiva – dice il sindaco Carlo Gandolfo – sarà rispettato il distanziamento personale per assicurare a tutti la possibilità di assistere alla manifestazione in sicurezza”.

“L’ambiente e la cura del territorio sono elementi di distinzione per le località turistiche. L’impegno operativo di Amiu è finalizzato a rendere pulita e accogliente Recco, affinché sia sempre più apprezzata e visitata. Le manifestazioni e gli eventi per l’estate – ha dichiarato Tiziana Merlino, direttore generale Amiu – sono un’ottima occasione di comunicazione con residenti e visitatori. Sia per aumentare l’orientamento alla raccolta differenziata, al recupero e riciclo di materiali, sia per ricordare quelle semplici regole di comportamento che permettono di mantenere strade e marciapiedi nelle ottimali condizioni di salubrità e decoro”.

Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito e si può entrare solo se muniti di mascherina, per poi toglierla una volta seduti. Le prenotazioni si aprono oggi (3 agosto) e termineranno a esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno dell’evento stesso esclusivamente con le seguenti modalità:

– con messaggio WhatsApp al numero 3348754058

– tramite e-mail a stampa@prolocorecco.it

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.comune.recco.ge.it