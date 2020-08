Rapallo: “Ponte San Giorgio, non una festa ma un tributo”

Dal Circolo della Pulce riceviamo e pubblichiamo

Genova Ponte San Giorgio… oggi per me, ma credo per ogni Ligure non è una festa, ma un Tributo:

un Tributo alle 43 vittime, dato col magone di chi ancora aspetta giustizia,

un Tributo a tutti gli operai che hanno lavorato senza sosta,

un Tributo ad una Città piegata dal dolore, che nel dolore ha trovato la forza,

un Tributo a tutte quelle attività che hanno abbassato le serrande,

un Tributo a tutti coloro che hanno lasciato la propria casa,

un Tributo ad una Regione e ad uno Stato che hanno saputo lavorare insieme,

un Tributo per chi il nuovo ponte non lo percorrerà sino a quando, dopo l’appello del ricordo doloroso delle 43 vittime, saranno elencati anche i nomi di chi le ha uccise.

Genova c’è e nel silenzio andrà sino in fondo!