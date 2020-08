Rapallo: la Banda omaggia Ennio Morricone

Dal Corpo Bandistico della città di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La Banda di Rapallo, che ha ripreso le prove settimanali già dal 24 giugno u.s. nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è ora pronta per partecipare ad un evento cittadino in onore del grande Ennio Morricone.

A un mese dalla scomparsa del nostro connazionale compositore, direttore d’orchestra ed arrangiatore, la Banda eseguirà le sue più famose musiche rendendo così omaggio alla sua onorata attività; questo momento di festa è anche occasione per non dimenticare ed anzi ringraziare tutti gli Operatori Sanitari impegnati nell’Emergenza Covid-19.

Quasi a creare un gioco di parole, la “missione” compiuta dagli instancabili e sempre presenti Operatori Sanitari, ben si sposa con il titolo di un film la cui colonna sonora fu composta proprio da Morricone, ovvero “The Mission”: per questa ragione la serata-evento porta proprio il nome di “Mission” .

Parteciperà a questa serata anche il pianista genovese Andrea Bacchetti, ben noto a livello nazionale, accompagnato da un ensemble di archi e un vocalist.

A creare la giusta atmosfera ci penserà il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che, in via eccezionale, poserà in mare i lumini, arricchendo così la serata in maniera ineguagliabile.

L’evento avrà luogo presso il Lungomare Vittorio Veneto venerdì 7 agosto a partire dalle ore 21.00: la Banda sarà posizionata sul battello e la ripresa da parte di apposite telecamere verrà riprodotta in diretta su schermi presso il Chiosco della Musica. Il pubblico che vorrà assistere alla serata prenotando un posto a sedere sul Lungomare, per garantire il necessario distanziamento evitando assembramenti, dovrà effettuare una prenotazione contattando la Croce Bianca Rapallese al n. 0185 230000.

Pur distanti rispettando le normative vigenti, sentiamoci uniti nell’omaggiare il grande Ennio Morricone e gli Operatori Sanitari che tanto hanno fatto e stanno continuando a svolgere in questo periodo storico così particolare e difficile: non mancate a questa serata-evento!

L’evento è organizzato dalla P.A. Croce Bianca Rapallese con il patrocinio del Comune di Rapallo; si ringrazia il Servizio Marittimo del Tigullio per il supporto prestato.