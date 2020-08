Rapallo: frazioni senza corrente dalle 2; Enel batti un colpo

Da questa notte alle ore 2 circa le frazioni di Chignero e Montepegli sono senza corrente ed in parte senza acqua (utilizzano pompe per il sollevamento delle acque).

Il Comune è al lavoro dalle prime ore della mattina battendosi con cellulari e numeri verdi ma al momento il black out continua.

L’Amministrazione aveva già incontrato i responsabili Enel, i quali si erano impegnati anche a rimborsare gli eventuali danni dati dai continui blackout out che si presentano; purtroppo il problema si ripete spesso con il maltempo.

Quando verrà ripristinato il servizio? Enel si attiverà almeno con generatori di emergenza? I commenti sono suprflui.