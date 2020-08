Ponte Genova il primo a salutarlo è l’arcobaleno (3)

La pioggia, poi uno splendido arcobaleno ha abbracciato la vallata del Polcevera; il primo saluto al nuovo ponte Genova-San Giorgio. Cerimonia in stile ligure: senza retorica, parole ridotte all’essenziale. Hanno parlato nell’ordine il sindaco-commissario Marco Bucci; il presidente Giovanni Toti; l’architetto Renzo Piano, il premier Giuseppe Conte. Poi il vescovo Marco Tasca ha benedetto il ponte prima che Conte, Toti e Bucci tagliassero il nastro inaugurale. Presenti le massima autorità dello Stato: il presidente Sergio Mattarella che in Prefettura aveva salutati i familiari delle vittime; i presidenti di Senato e Camera, alcuni ministri e parlamentari. Citiamo la banda composta da carabiniri, guardia di finanza, polizia di Stato e vigili del fuoco. In cielo le frecce tricolori e in mare l’Amerigo Vespucci. Sul viadotto il fratello di una vittima che abitava a Uscio ha avvicinato il Presidente Mattarella, probabilmente per chiedere giustizia. Per Genova la giornata dell’orgoglio.