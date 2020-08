Deiva e Bonassola: il regista Massimiliano Civica accende l’estate dei due borghi

Dall’ufficio stampa di Officina Papage riceviamo e pubblichiamo

Il ‘fattore di protezione minimo un metro’ raccomandato da Officine Papage per Nuove Terre 2020 si dilata nello spazio e nel tempo grazie a Massimiliano Civica, che torna in Liguria con un doppio appuntamento: giovedì 6 agosto a Deiva Marina è di scena il travolgente umorismo dei Sacchi di Sabbia nell’Andromaca di Euripide da lui diretta, mentre sabato 8 agosto a Bonassola il regista sale sul palco in prima persona, per proporre una divertente cavalcata tra aneddoti e detti ispirati al mondo dell’arte e della scena, tra la Hollywood di Robert Mitchum e la Sicilia di Camilleri

Giovedì 6 agosto ore 21.30 / Piazza Bollo – Deiva Marina

(Ingresso libero)

I Sacchi di Sabbia

Andromaca

di Euripide

Con Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Gabriele Carli

Regia Massimiliano Civica

Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi, I Sacchi di Sabbia

Quanto sono distanti i greci? Quanto ci riguardo ancora gli antichi miti, le vecchie tragedie? Posso i classici dirci qualcosa sulla contemporaneità? Andromaca è uno spettacolo che, partendo da un testo decisamente anomalo nella produzione euripidea, prova a dar corpo e voce a una continua tensione verso l’abolizione di questa distanza… In Andromaca infatti, non ci sono protagonisti: non compare alcun dio ma neppure alcun “eroe tragico”. Il mondo, svuotato di presenze eccezionali, sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del proprio destino. Così le speranze si alternano alle tragiche disillusioni, in una danza meccanica tanto macabra e spietata da sembrare comica. Tornano a Nuove Terre, i Sacchi di Sabbia, con il loro travolgente divertimento, l’intelligenza, la sapiente ironia, alla scoperta della distanza tra comico e tragico.

Sabato 8 agosto ore 21.30 / Chiesetta della Madonna della Punta – Bonassola

(Ingresso libero)

Teatro Metastasio di Prato

Scampoli

da Robert Mitchum ad Andrea Camilleri

Conferenza-spettacolo di e con Massimiliano Civica

Una cornice davvero unica per una serata a metà strada tra una raccolta di detti memorabili e il “Forse non tutti sanno che…” della Settimana Enigmistica. Un punto di vista particolare, anch’esso unico a suo modo. In scena non c’è un attore, ma un regista, uno dei più importanti e talentuosi che abbiamo in Italia, che si racconta, ci racconta, ammaliandoci con la sua poetica, il suo modo di leggere e interpretare la realtà, alcuni dei suoi segreti. A picco sul mare, aneddoti, pensieri ed episodi della vita di alcuni protagonisti del mondo del teatro e del cinema: Robert Mitchum, Roberto Rossellini, Jerry Lewis, Emanuele Luzzati, Andrea Camilleri. Artisti ideali, modelli distantissimi e forse a noi irraggiungibili, ma proprio per questo assolutamente ‘esemplari’.

Massimiliano Civica studia presso l’Odin Teatret di Eugenio Barba e successivamente entra a far parte del corso di regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Infine lavora presso il Teatro della Tosse di Genova. Nel 2007 vince il Premio Lo Straniero e il Premio Hystrio per la sua attività teatrale. Nello stesso anno diventa direttore artistico del Teatro della Tosse, dando vita al progetto triennale Facciamo insieme teatro, che vince il Premio ETI. Nel 2008 con il suo Il mercante di Venezia vince il Premio Ubu per la miglior regia, l’anno dopo ottiene il Premio Vittorio Mezzogiorno. Nel 2010 dirige Un sogno nella notte dell’estate, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria. Oltre a tenere laboratori di recitazione per le più importanti scuole teatrali d’Italia, Civica ha svolto il ruolo di docente universitario presso la cattedra di Metodologia della critica dello spettacolo dell’Università La Sapienza e quella di Regia presso l’Accademia di belle arti di Genova.