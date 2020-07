Vigili del fuoco: visita del prefetto Maria Luisa Inversini

Dall’ufficio Relazioni esterne dei Vigili del fuoco della spezia riceviamo e pubblichiamo

Visita istituzionale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco da parte del Sig. Prefetto Dott.ssa Maria Luisa Inversini, da poco insediatasi a capo della Prefettura spezzina.

A fare gli onori di casa il Comandante Provinciale Leonardo Bruni con lo staff Direttivo Tecnico ed Amministrativo del Comando. Nel corso della visita il Prefetto ha potuto prendere visione dell’organizzazione del Comando, del sistema di risposta operativa dei VVF visitando la Sala Operativa e approfondendo l’impiego delle attrezzature tecniche ed informatiche per la gestione dei soccorsi. I tecnici VVF hanno illustrato al Sig. Prefetto le peculiarità del Comando con particolare riferimento all’area addestrativa con il Simulatore Navale destinato alla formazione dei Vigili del Fuoco portuali e agli automezzi speciali del Comando quali la nuova moto d’acqua, impiegata attualmente anche nel presidio acquatico di Lerici, l’automezzo UCL (Unità di Comando Locale) e la nuova autoscala da 37m.

La visita si è conclusa in aula magna con un incontro con tutto il personale durante la quale il Prefetto ha avuto parole di apprezzamento per l’impegno e l’opera dei Vigili del Fuoco Spezzini, in un contesto complesso per le caratteristiche del territorio ed i connessi rischi acquatico, idrogeologico, boschivo, industriale. Il Comandante Bruni, nel ringraziare il Prefetto per la grande attenzione che ha voluto dedicare al Comando, ha nell’occasione ricordato le difficoltà gestionali ed operative in questo periodo di emergenza epidemiologica sottolineando il grande impegno ed il senso di responsabilità dimostrati da tutto il personale Vigili del Fuoco del Comando.